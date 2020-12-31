Oyuncu Ali Buhara Mete, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Oyuncu Ali Buhara Mete, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:37
Oyuncu Ali Buhara Mete, AA'nın

Oyuncu ve müzisyen Ali Buhara Mete, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oyuncu ve müzisyen Ali Buhara Mete, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Mete, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin Adı Ayda" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Mete, "Ayda bebeğin fotoğrafı, İzmir depreminin en unutulmaz ve umut verici anı. Mucizenin fotoğrafıdır." dedi.

Mete, spor dalında da Hüseyin Yıldız'ın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde bir araya gelen gençlerin futbol oynadığı fotoğrafı seçerek, "Buz tutan gölde futbol, çocukluğa götüren bir kare." ifadesini kullandı.

Yaşam kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün"Gün Batımında Çiftçiler" fotoğrafına oy veren Mete, "Harika renk ve kompozisyonuyla çok etkileyici. Emekçilerin gün sonu gayretleri ve batan günün düşündürücü hüznü." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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