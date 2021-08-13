Son dakika: Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
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Son dakika: Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi

Son dakika: Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Ankara'da, 5 yaşındaki bir çocuk oyuncak bebeği, tokası ve topunu Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınları sonrası evleri ve eşyaları yanan çocuklara ulaştırılmak üzere yardım koordinasyon merkezine gönderdi.

Ankara'da, 5 yaşındaki bir çocuk oyuncak bebeği, tokası ve topunu Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınları sonrası evleri ve eşyaları yanan çocuklara ulaştırılmak üzere yardım koordinasyon merkezine gönderdi.

Manavgat ilçesindeki orman yangınları sonrasında evleri ve eşyaları zarar gören ailelere Türkiye'nin dört bir yanından yardım ulaştırılıyor. Gelen yardımların arasında görevlileri duygulandıran malzemeler de yer alıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ülke genelinde toplumun her bir ferdinin destekleriyle yangının yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen malzemeleri başta cami altları olmak üzere oluşturdukları lojistik merkezlerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını dile getiren Açık, "Manavgat'ta Kumköy Camimizin altındaki lojistik merkezimize gelen yardım kolilerinin içerisinden üzerinde; 'Özel Hediye' yazan bir paket çıktı. Paketi açtığımızda; '5 yaşındaki kardeşim çok ısrar etti. Bu küçük topu, tokaları ve bebeği evi yanan çocuklara versinler diye. Oyuncakları evleri yanan çocuklara verirseniz çok seviniriz. Hepinizden Allah Razı olsun' yazılı bir not, bebek, küçük bir top ve tokaları gördük. Not görevlilerimizi ve bizleri çok duygulandırdı. Merkezimize Türkiye'nin dört bir yanından ailelerimizin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardım malzemesi geliyor. Belki de yardım malzemeleri arasındaki en anlamlı hediye bu kardeşimizin gönderdiği hediye olacak" açıklamasında bulundu.

Türk Milletinin ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarında da yine vefakarlığını gösterdiğini ifade eden Açık, "Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliyoruz. Yardımlaşma duygusunun toplumun en küçük bireylerine kadar inmiş olması bizleri daha çok mutlu ediyor. 5 yaşındaki yavrumuzun kardeşlerine göndermiş olduğu hediye bizim için çok anlamlı. Bu hassasiyetinden dolayı da kendisine ve onu bu şekilde yetiştiren ailesine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmayacaktır. Rabbim ülkemize bir daha böyle zor günler yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Açık, gönderilen 'Özel Hediye'nin Manavgat Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından yangından etkilenen çocuklara ulaştırıldığını söyledi. - ANKARA

Son dakika: Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
Son dakika: Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
Son dakika: Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
Son dakika: Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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