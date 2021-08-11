Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
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Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi

Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları sonrasında evleri ve eşyaları zarar gören ailelere Türkiye'nin dört bir yanından ulaştırılan yardımlar kapsamında, 5 yaşındaki bir çocuk ise oyuncak bebeği, tokası ve topunu çocuklara ulaştırılmak üzere yardım koordinasyon merkezine gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları sonrasında evleri ve eşyaları zarar gören ailelere Türkiye'nin dört bir yanından ulaştırılan yardımlar kapsamında, 5 yaşındaki bir çocuk ise oyuncak bebeği, tokası ve topunu çocuklara ulaştırılmak üzere yardım koordinasyon merkezine gönderdi.

Manavgat'taki orman yangınları sonrasında evleri ve eşyaları zarar gören ailelere Türkiye'nin dört bir yanından yardım ulaştırılıyor. 5 yaşındaki bir çocuk oyuncak bebeği, tokası ve topunu Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınları sonrası evleri ve eşyaları yanan çocuklara ulaştırılmak üzere yardım koordinasyon merkezine gönderdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ülke genelinde toplumun her bir ferdinin destekleriyle yangının yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen malzemeleri başta cami altları olmak üzere oluşturdukları lojistik merkezlerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını dile getiren Açık, "Manavgat'ta Kumköy Camimizin altındaki lojistik merkezimize gelen yardım kolilerinin içerisinden üzerinde; 'Özel Hediye' yazan bir paket çıktı. Paketi açtığımızda; '5 yaşındaki kardeşim çok ısrar etti. Bu küçük topu, tokaları ve bebeği evi yanan çocuklara versinler diye. Oyuncakları evleri yanan çocuklara verirseniz çok seviniriz. Hepinizden Allah Razı olsun' yazılı bir not, bebek, küçük bir top ve tokaları gördük. Not görevlilerimizi ve bizleri çok duygulandırdı. Merkezimize Türkiye'nin dört bir yanından ailelerimizin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardım malzemesi geliyor. Belki de yardım malzemeleri arasındaki en anlamlı hediye bu kardeşimizin gönderdiği hediye olacak" değerlendirmesini yaptı.

Tarihin her döneminde mazlum ve mağdurun, ihtiyaç sahibinin yanında yer alan Türk milletinin ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarında da yine vefakarlığını gösterdiğini ifade eden Açık, "Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliyoruz. Yardımlaşma duygusunun toplumun en küçük bireylerine kadar inmiş olması bizleri daha çok mutlu ediyor. 5 yaşındaki yavrumuzun kardeşlerine göndermiş olduğu hediye bizim için çok anlamlı. Bu hassasiyetinden dolayı da kendisine ve onu bu şekilde yetiştiren ailesine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmayacaktır. Rabbim ülkemize bir daha böyle zor günler yaşatmasın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi
Oyuncak bebeğini ve tokalarını yangından etkilenen çocuklara gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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