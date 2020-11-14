Ubisoft Montreal saldırıya mı uğradı? Rainbow Six Siege, Watch Dogs yapımcısı Ubisoft silahlı soyguna mı uğradı? Doğrulandı mı?
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Ubisoft Montreal saldırıya mı uğradı? Rainbow Six Siege, Watch Dogs yapımcısı Ubisoft silahlı soyguna mı uğradı? Doğrulandı mı?

14.11.2020 00:30 | Son Güncelleme: 14.11.2020 00:30
Ubisoft Montreal saldırıya mı uğradı? Rainbow Six Siege, Watch Dogs yapımcısı Ubisoft silahlı soyguna mı uğradı? Doğrulandı mı?

Sosyal medya gündemine oturan konulardan biri de Oyun şirketi Ubisoft Montreal hakkında oldu. Ünlü yapım şirketinde neler oluyor, saldırı gerçek mi? Son dakika haberine göre Ubsisoft'ta rehine krizi yaşanıyor. Ubisoft Montreal nerede? Ubisotf oyunları neler?

Kanada'da bulunan Ubisoft Montreal'den gelen son dakika gelişmeleri sosyal medyada gündem oldu. Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six Siege gibi oyunların yapımcısı olan şirkette neler oluyor?

UBISOFT SALDIRAYA MI UĞRADI?

Fransız oyun şirketi Ubisoft'un, Kanada'nın Montreal şehrindeki binasının çatısında çok sayıda kişi esir alındı. Ubisoft çalışanları kendilerini savunmak için çatıya çıkıp barikat kurdu. Kanada polisi binaya operasyon düzenleyeceğini açıkladı.

Kanada'nın Montreal kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentte faaliyet gösteren Ubisoft adlı ünlü oyun şirketinin binasında, çalışanların rehin alındığı duyuruldu. Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi. Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, "Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum" dedi. Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Montreal polisinin açıklamasına göre şu ana dek rapor edilen bir yaralı bulunmuyor. Polis, binada herhangi bir tehdide rastlanmadığını ve çalışanların dışarı çıkmaya başladığını bildirdi. Yaşananların yeni Assassins Creed oyunuyla ilgili bir 'şaka' olabileceği belirtiliyor.

Oyun şirketi Ubisoft silahlı soyguna mı uğradı? Rainbow Six Siege, Watch Dogs yapımcısı Ubisoft saldıraya mı uğradı?

UBISOFT MONTREAL NEREDE?

Oyun şirketi Ubisoft, Kanada'da bulunuyor. Montreal Québec eyâletinin en büyük, Kanada'nın ise ikinci büyük kentidir. Kent, Paris'in ardından dünyanın Fransızca konuşan en büyük ikinci kentidir.

UBISOFT OYUNLARI

Assassin's Creed (140 milyon)

Just Dance (70 milyon)

Far Cry (50 milyon)

Tom Clancy's Splinter Cell (31 milyon)

Rayman (30 milyon)

Tom Clancy's Rainbow Six (26 milyon)

Tom Clancy's Ghost Recon (25 milyon)

Petz (22 milyon)

Prince of Persia (21 milyon)

Driver (20 milyon)

Watch Dogs (10 milyon)

The Settlers (10 milyon)

Brothers in Arms (6 milyon)

Anno (5 milyon)

Your Shape (3 milyon)

The Crew (2 milyon)

Red Steel (1 milyon)

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Haber Yorumları (4)
ĞAASSİN: ya cidden bunla dalga mı geçiyorsunuz
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CAN: vallahalaya başladıktan son bne:
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ŞEFİM: çok korkunç ama bundan da oyun yapar bunlar
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500
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