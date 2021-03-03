Oyun salonları açıldı mı? Bilardo salonları açıldı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Oyun salonları açıldı mı? Bilardo salonları açıldı mı?

03.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:48
Oyun salonları açıldı mı? Bilardo salonları açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Açıklama sonrası Bilardo oyun salonları açıldı mı, oyun salonları açıldı mı, merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüste 'Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci' kararlarını açıklamasının ardından kahvehaneler açıldı mı, Kahvelerde oyun ne zaman serbest olacak, kahvelerde oyun serbest mi?

BİLARDO SALONLARI AÇILDI MI?

Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Toplantısı sonrasında internet kafeler, oyun salonları ve Bilardo kafeler hakkında bir karar açıklanmadı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAPSAMINDA;

• Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

• Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

• Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

• Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

• Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

• Çok yüksek riskli illerde yeme-içme yerleri 10.00-20.00 arasında paket servis/gel-al, 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmeti verebilecek.

• Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek..

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can İrem Derici Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyun salonları açıldı mı? Bilardo salonları açıldı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:48:48. #1.15#
title