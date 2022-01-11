Oyun oynarken soygunu görmezden gelen polis memurlarının işine son verildi

Los Angeles Polis Departmanı'nda bulunan iki polis memuru, mağaza soygununu görmezden gelerek telefonlarından Pokemon Go oyunu oynadıkları anlaşılması üzerine polislik mesleğinden kovuldular.

SOYGUN SIRASINDA OYUN OYNADILAR

Kaliforniya mahkemesinin 7 Ocak 2022'de Kaliforniya Hükümeti'nin internet sitesinde paylaştığı belgelerde, market soygunu sırasında olay yerine gitmeyip kamu aracı içerisine yansıyan araç içi dijital video sistemi kaydında gözüken iki polis memurunun, görev başındayken cep telefonundan Pokemon Go oynadığı gözüktüğü gerekçesiyle birden fazla suçtan yargılandığı paylaşıldı.

ŞEHİRDE POKEMON ARADILAR

Belgelere göre, iki polis memuru şehirde Pokemon'ları yakalamak için araç ile dolaşırken, polis memurunun bir Pokemon gördüğünü iddia etmesi üzerine polis aracı ile onu yakalamaya gittiler. İşlerine son verilen polis memurlarının aslında görev başında Pokemon Go oynamadıklarını ve bunun yerine Pokemon'un fotoğrafını çekmek için polis aracıyla dolaştıklarını iddia ettiler.

POLİS MEMURLARININ İŞİNE SON VERİLDİ

Polis memurları devriye yerlerinden ayrıldıklarını itiraf ettiler. Genel savunmalarına rağmen Los Angeles Polis Departmanı, bir soygun sırasında Pokemon Go oynaması nedeniyle her iki çalışanın da işine son verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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