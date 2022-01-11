Oyun oynarken soygunu görmezden gelen polis memurlarının işine son verildi
Amerika'nın Los Angeles eyaletindeki iki polis memuru, anonstan soygun haberi geçildiği halde telefonlarından Pokemon Go oynamaya devam eden polis memurlarının işine son verildi.
Los Angeles Polis Departmanı'nda bulunan iki polis memuru, mağaza soygununu görmezden gelerek telefonlarından Pokemon Go oyunu oynadıkları anlaşılması üzerine polislik mesleğinden kovuldular.
Kaliforniya mahkemesinin 7 Ocak 2022'de Kaliforniya Hükümeti'nin internet sitesinde paylaştığı belgelerde, market soygunu sırasında olay yerine gitmeyip kamu aracı içerisine yansıyan araç içi dijital video sistemi kaydında gözüken iki polis memurunun, görev başındayken cep telefonundan Pokemon Go oynadığı gözüktüğü gerekçesiyle birden fazla suçtan yargılandığı paylaşıldı.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Belgelere göre, iki polis memuru şehirde Pokemon'ları yakalamak için araç ile dolaşırken, polis memurunun bir Pokemon gördüğünü iddia etmesi üzerine polis aracı ile onu yakalamaya gittiler. İşlerine son verilen polis memurlarının aslında görev başında Pokemon Go oynamadıklarını ve bunun yerine Pokemon'un fotoğrafını çekmek için polis aracıyla dolaştıklarını iddia ettiler.
Polis memurları devriye yerlerinden ayrıldıklarını itiraf ettiler. Genel savunmalarına rağmen Los Angeles Polis Departmanı, bir soygun sırasında Pokemon Go oynaması nedeniyle her iki çalışanın da işine son verdi.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri