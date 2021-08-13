'Oyun Doğada Başlar' projesi kapsamında bir araya geldiler

Avrupa Birliği sivil düşün destek programları kapsamında Umut ve Yaşam Derneği Trabzon temsilcilerinden Makbulenur Onur tarafından yürütülen 'Oyun Doğada Başlar' proje kapsamında kanser savaşçıları bir araya geldi.

Avrupa Birliği sivil düşün destek programları kapsamında Umut ve Yaşam Derneği Trabzon temsilcilerinden Makbulenur Onur tarafından yürütülen 'Oyun Doğada Başlar' proje kapsamında kanser savaşçıları bir araya geldi.

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, birçok minik kanser savaşçısını bir araya getirerek çok güzel bir organizasyon ortamı oluşturduklarını belirterek amaçlarının onkoloji çocuklarının moral ve motivasyonlarını artırıp hastalıkla mücadelede destek olmak olduğunu söyledi.

Baki, "Pandemiden dolayı çocuklarımızla fazla bir araya gelemiyorduk. Avrupa Birliği sivil düşün destek programları kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlikte üye, gönüllü ve çocuklarımızla bir araya geldik. Doğadan topladığımız doğal malzemelerle çok güzel resimler çizdik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu gördükçe bizler de çok keyif alıyoruz. Bu proje kapsamında gerçekleştirileceğimiz etkinliklerin ilkini bugün yaptık. İnşallah bu proje kapsamında çeşitli etkinlikler yapıp onkoloji çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırıp hastalıkla mücadelede destek olacağız. Projeyi yürüten dernek temsilcimiz Arş. Gör. Makbulenur Onur'a ve etkinliğimize katılım sağlayan bütün gönüllü ve hasta yakınlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan onkoloji tedavisi gören çocuklar doğadan topladıkları doğal malzemeler ile resimler çizip doğal tablolar oluşturdular. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı