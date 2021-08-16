Oylum Talu kimdir? Oylum Talu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında Hülya Avşar'ın yerine geçici olarak jürilik yapan Oylum Talu vatandaşlar tarafından son dönemde en çok merak edilen isimlerin arasında yer almaktadır. Peki, Oylum Talu kimdir? Oylum Talu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem Habertürk'te "Burası Haftasonu" ile "Bir Yaz Gecesi Rüyası" programını ve Bloomberg HD'de ise Faruk Bayhan'la birlikte "İkonoskop" isimli progamı sunuculuğunu yapan Oylum Talu ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Oylum Talu kimdir? Oylum Talu kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. İşte detaylar...

OYLUM TALU KİMDİR?

Oylum Talu, 9 Ağustos 1976 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Babası kimya mühendisi olup, Aliağa Rafinerisi'nin işletme müdürüdür. Annesi ise coğrafya öğretmenidir. Amerika'da yaşayan bir abisi vardır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü'nde okudu. Teyzesi Aysel Okan ilk kadın gazetecilerdendir.

Bir dönem "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında Hülya Avşar'ın yerine geçici olarak jürilik yaptı. Habertürk'te "Burası Haftasonu" ile "Bir Yaz Gecesi Rüyası" programını ve Bloomberg HD'de ise Faruk Bayhan'la birlikte "İkonoskop" isimli progamı sundu. "Emlakta Bugün" programını sundu.

6 Nisan 2011 tarihinde 2010 Yılı Televizyon Yıldızları ödül töreninde sunuculuk yaptı.Oylum Talu, piyano ve gitar çalıyor.

Oylum Talu, Müjdat Gezen Sanat Okulu'nda televizyon, röportaj ve söyleşiler dersi veriyor. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanevizyon bölüm başkanı. Kadir Has Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Oylum Talu, ekim 2005 tarihinde, iş adamı Mert Çelet ile bir evlilik yaptı. Daha sonra ocak 2007 tarihinde de boşandı.

Çok başarılı bir yazar olan Kahraman Tazeoğlu, "'Kayıp Yüzyılın Prensesi Oylum Talu" adında onun için kitap yazdı.

20 Nisan 2013 tarihinde Methi Bengisu ile evlenmiştir. 2016 yılında ikiz bebekleri doğmuştur.