"Öyle uzak ki yerim, uzakları aşıyor"

25.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:06

Bu akşam yayınlanacak ilk bölümünden ön izleme sahnesi ise yayınlandı! Hümeyra'nın unutulmaz şarkısı Kördüğüm'ün eşlik ettiği sahnede Demet Özdemir'in hayat verdiği karakter Zeynep'in çocukluğunda annesinden ayrıldığı gün gösteriliyor.

GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ!

"Doğduğun Ev Kaderindir", gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

Kaynak: Bültenler