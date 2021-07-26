Öykü Uslu kimdir? Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakkında bilgiler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu geliyor. Peki, Öykü Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Öykü Uslu ile ilgili bilgiler nelerdir?

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan 22 yaşındaki Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi. Bunun ardından Öykü Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edildi. Peki, Öykü Uslu kimdir, hayatı ve biyografisi ile ilgili hakkında bilgiler var mı? Detaylar haberimizde...

ÖYKÜ USLU KİMDİR?

Öykü Uslu, Çağatay Akman'ın eski sevgilisidir. Cihangir'de oturmaktadır. Mesleği oyuncu olan Öykü Uslu'nun İnstagram'da toplamda 2297 takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@oykuuusluu" adresinden ulaşabilirsiniz.

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan 22 yaşındaki Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi. Yaşı ve nereli olduğu hakkında fazla bilgi bulunmayan Öykü Uslu'nun Çağatay Akman tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.

ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?

Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkıyı söyleyen Çağatay Akman'ın kim olduğu merak ediliyor. Çağatay Akman ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Çağatay Akman, Youtube'a yüklediği Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkısıyla yaklaşık 15 milyon kez izlendi. Sosyal medyadan paylaştığı şarkısıyla tanınan Çağatay Akman 31 Temmuz 1998 doğumludur. Çağatay Akman için sosyal medyada birçok fan sayfası açılmıştır.