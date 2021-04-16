Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan'ın zor anları
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Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan'ın zor anları

Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan'ın zor anları
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Oyuncu Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Berhan'ın kullandığı 62 model Triumph marka klasik otomobil, bir anda Nişantaşı trafiğinin ortasında arızalandı ve yolda kaldı. Çelik, "Araba durunca bir daha kalkmıyor" dedi. Sevgililer, sonunda çalıştırmayı başardıkları klasik otomobillerini valeye teslim etti.

Çift, üstü açık klasik otomobilleriyle güzel havanın keyfini çıkaramadı. Valeye teslim edilen klasik arabayı ise özel otomobil tamircisi aldı.

Kaynak: Hürriyet

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