Oya Okar kimdir? Oya Okar kaç yaşında, nereli? Oya Okar hangi dizilerde oynadı?

Arka Sokaklar dizisi ile ekranlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Oya Okar kimdir? Oya Okar kaç yaşında, nereli? Oya Okar hangi dizilerde oynadı? Oya Okar biyografisi!

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu şuanda Arka Sokaklar dizisinde Selin Demirci karakterine hayat vermektedir. Oya Okar kimdir? Oya Okar kaç yaşında, nereli? Oya Okar hangi dizilerde oynadı?

OYA OKAR KİMDİR?

Oya Okar, 12 Ocak 1986, İstanbul doğumlu, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Arka Sokaklar dizisinde Selin Demirci adlı karakteri canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

OYA OKAR DİZİLERİ

2005 Şöhret

2006 Ümit Milli

2007 Dağlar Delisi

2008 Sınıf

2008 Düğün Şarkıcısı

2009 İstanbul Çocukları

2010-2011 Doktorlar

2011-2012 Mavi Kelebekler

2012 Böyle Bitmesin

2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim

2014 Kaçak Çiğdem

2014 Zeytin Tepesi

2014 Küçük Ağa

2015-günümüz Arka Sokaklar Selin Demirci Dizi Başrol oyuncusu

2016 Saruhan

2018 Mordkommission İstanbul: Der Letzte Gast Fatima Sorkultay