Oya Okar kimdir? Oya Okar kaç yaşında, nereli? Oya Okar hangi dizilerde oynadı?
Arka Sokaklar dizisi ile ekranlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Oya Okar kimdir? Oya Okar kaç yaşında, nereli? Oya Okar hangi dizilerde oynadı? Oya Okar biyografisi!
Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu şuanda Arka Sokaklar dizisinde Selin Demirci karakterine hayat vermektedir. Oya Okar kimdir? Oya Okar kaç yaşında, nereli? Oya Okar hangi dizilerde oynadı?
OYA OKAR KİMDİR?
Oya Okar, 12 Ocak 1986, İstanbul doğumlu, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Arka Sokaklar dizisinde Selin Demirci adlı karakteri canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.
OYA OKAR DİZİLERİ
2005 Şöhret
2006 Ümit Milli
2007 Dağlar Delisi
2008 Sınıf
2008 Düğün Şarkıcısı
2009 İstanbul Çocukları
2010-2011 Doktorlar
2011-2012 Mavi Kelebekler
2012 Böyle Bitmesin
2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim
2014 Kaçak Çiğdem
2014 Zeytin Tepesi
2014 Küçük Ağa
2015-günümüz Arka Sokaklar Selin Demirci Dizi Başrol oyuncusu
2016 Saruhan
2018 Mordkommission İstanbul: Der Letzte Gast Fatima Sorkultay