Oya Başar kimdir? Oya Başar hayatı ve biyografisi! MasterChef konuğu Oya Başar kimdir?

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OYA BAŞAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 1956

Kaç yaşında: 64yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Oya Başar (d. 11 Şubat 1956, İstanbul), Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

ÖZEL HAYATI

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.

Sosyal medya ağlarında adına açılan hesaplarla ilgili açıklama yapan Oya Başar, hiçbir sosyal medya ağında hesabının bulunmadığını belirterek, bu mecralarda yazılan iletilerin dikkate alınmamasını ifade etmiştir.

FİLMOGRAFİ

1966 Oduncunun Çocukları Hemşire İlk sinema filmi

1974 Canavar Cafer Gazete Çalışanı

1976 Analar Ölmez Öğretmen

1976 Bitmeyen Şarkı Nebahat

1976 Bulunmaz Uşak

1976 Kaybolan Saadet Sevim

1976 Lüküs Hayat Hizmetçi

1976 Mahallede Şenlik Var

1976 Zühtü (I) Döndü

1977 Kördüğüm Emine

1977 Ne Zaman Geleceksin

1977 Sen Ve Ben

1977 Vahşi Sevgili Fadimenin Kardeşi

1978 Neşeli Günler Ayşen Gruda Seslendirmesi

1979 Çilekeş Suna

1982 Berduşlar Nesrin

1982 Gözüm Gibi Sevdim Ayşe

2001 Son Necla Fidan

2002 Şeytan Bunun Neresinde

2015 Yusuf Yusuf Kadriye

2016 El Değmemiş Aşk

TELEVİZYON DİZİLERİ

1974 Sokak Şarkıcıları İlk televizyon dizisi

1986-2005 Olacak O Kadar Nebalet

2002 Ah Yaşamak Var Ya! Hatun

2004 Kendini Bırak Gitsin

2006 Sev Kardeşim Meryem Yardımcı Karakter

2008-2010 Benim Annem Bir Melek Neriman Turuncu Başrol

2011-2013 Alemin Kıralı Asalet Başrol

2014-2015 Roman Havası Zarife Hoyrat Başrol

2015-2017 O Hayat Benim Sultan Yardımcı Karakter

2018 Meleklerin Aşkı Rukiye İnançlı Efe Başrol