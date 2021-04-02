Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar kimdir?
Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olarak tanıdığımız Oya Başar'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Levent Kırca ile evliliğinden de tanıdığımız Oya Başar'ın hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olarak tanıdığımız Oya Başar'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Levent Kırca ile evliliğinden de tanıdığımız Oya Başar'ın hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
OYA BAŞAR KAÇ YAŞINDA?
Oya Başar 1956 doğumlu olup 65 yaşındadır.
OYA BAŞAR KİMDİR?
Oya Başar11 Şubat 1956'da İstanbul'da doğan Türk komedyen, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.
Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı.
2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.
Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.
Sosyal medya ağlarında adına açılan hesaplarla ilgili açıklama yapan Oya Başar, hiçbir sosyal medya ağında hesabının bulunmadığını belirterek, bu mecralarda yazılan iletilerin dikkate alınmamasını ifade etmiştir.
FİLMOGRAFİ
- 1974 Sokak Şarkıcılarıi
- 1986-2005 Olacak O Kadar
- 2002 Ah Yaşamak Var Ya!
- 2004 Kendini Bırak Gitsin
- 2006 Sev Kardeşim Meryem
- 2008-2010 Benim Annem Bir Melek Neriman Turuncu
- 2011-2013 Alemin Kıralı
- 2014-2015 Roman Havası
- 2015-2017 O Hayat Benim
- 2018 Meleklerin Aşkı
TİYATROLARI
- Kadın ile Memur - BKM
- Yedi Kocalı Hürmüz - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Üç Baba Hasan - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
- Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
- Gereği Düşünüldü - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu
- Morfin - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
- Haneler - Devekuşu Kabare
FİLMLERİ
- 1966 Oduncunun Çocukları- Hemşire
- 1974 Canavar Cafer- Gazete Çalışanı
- 1976 Analar Ölmez -Öğretmen
- 1976 Bitmeyen Şarkı -Nebahat
- 1976 Bulunmaz Uşak
- 1976 Kaybolan- Saadet Sevim
- 1976 Lüküs Hayat- Hizmetçi
- 1976 Mahallede Şenlik Var
- 1976 Zühtü (I) Döndü
- 1977 Kördüğüm- Emine
- 1977 Ne Zaman Geleceksin
- 1977 Sen Ve Ben
- 1977 Vahşi Sevgili -Fadimenin Kardeşi
- 1978 Neşeli Günler Ayşen Gruda Seslendirmesi
- 1979 Çilekeş- Suna
- 1982 Berduşlar- Nesrin
- 1982 Gözüm Gibi Sevdim -Ayşe
- 2001 Son Necla -Fidan
- 2002 Şeytan Bunun Neresinde
- 2015 Yusuf Yusuf -Kadriye
- 2016 El Değmemiş Aşk