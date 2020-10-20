Oya Aydoğan kimdir? Oya Aydoğan neden öldü? Oya Aydoğan filmleri, dizileri

Oya Aydoğan Türk sinemasının sevilen isimlerinden biridir. Sesi ve oyunculuk kariyeriyle de dikkat çeken ünlü isim hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Oya Aydoğan'ın ölümü...

Oya Aydoğan Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, sesi ve oyunculuğuyla da dikkatleri toplayan Oya Aydoğan kimdir?

OYA AYDOĞAN KİMDİR?

Oya Aydoğan, 10 Şubat 1957 yılında Erzincan'da dünyaya gelmiştir, 15 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Türk sinema, dizi oyuncusu, şarkıcı ve televizyon sunucusudur.

Oya Aydoğan 10 Şubat 1957 yılında Cemal-Güldane Aydoğan çiftinin iki çocuğunun tek kızı olarak Erzincan'da doğdu. Sekiz yaşına kadar ailesi ile birlikte İstanbul'un Beyoğlu semtinde yaşadı. Ortaokulu o dönemde Fransız Kız Ortaokulu olan Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi'nde, lise eğitimini ise Saint Michel Fransız Lisesi'nde tamamladı.

Henüz ilkokul yıllarında iken oyunculuk hayali kuran Aydoğan, 1975 yılında Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu, fakat ailesinden gelen baskılar nedeniyle ödülü iade etmek zorunda kaldı.1976'da Ses Dergisi'nin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'nda birinci oldu.Aynı yıl ilk başrolünü Deli Şahin filmi ile Cüneyt Arkın ile paylaştı.1978 yılında Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler adlı filmin oyuncu kadrosuna dahil edildi. 12 Eylül Darbesi döneminde öne çıkan, içinde erotik unsurlar da barındıran arabesk kültürün etkisindeki filmlerde rol aldı.1982'de Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsniye karakterini canlandırdı ve Kemal Sunal ile başrolde yer aldı. 1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yaptı. 1986'da Emrah ile birlikte yer aldığı Merhamet filminin yapımcılığını üstlendi.

2007-2010 tarihleri arasında FOX kanalında yayımlanan Bez Bebek adlı fantastik çocuk dizisi ile ekran karşısına geçti.2011'de sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği "Şekerli Kahve" isimli televizyon programında yer aldı. Ölümünden kısa bir süre önce Lerzan Mutlu ile birlikte Beyaz TV'de yayımlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programında sunuculuk yaptı.

Aydoğan, 1976 ile 2016 yılları arasında toplam 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol aldı. Ferdi Tayfur, Serdar Gökhan, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Bulut Aras ve İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçı ile başrolü paylaştı.

Özel Hayatı

1978 yılının Şubat ayında Suzan Avcı'nın aracılığıyla Haluk Ulusoy ile tanıştı. 1979 yılında Ulusoy ile gizlice evlendi. Ailelerinin baskısı ve karşı çıkması nedeniyle dört ay sonra boşandı. Aydoğan ve Ulusoy daha sonra yaptıkları açıklamalarda bu evliliği "gençlik hatası" olarak ifade ettiler.Gazinocu Tamer Taylan ile bir süre birlikte yaşadı.1988 yılında Latif Demirbağ ile evlendi. Bu evliliğinden Gurur adında bir oğlu oldu. 1989 yılında Demirbağ ile evliliğini sona erdirdi.

2004 yılında bir gazeteye verdiği röportajda Alevi olduğunu açıkladı.2011 yılında verdiği başka bir röportajda, iyi derecede Fransızca orta düzeyde İngilizce bildiğini ve çocukluk yıllarında idolünün Türkan Şoray olduğunu açıkladı.Oyuncu Fahriye Evcen'in oyunculuk kariyerine başlamasına vesile olduğunu ifade etti.

Ölümü

8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetti.16 Mayıs 2016'da, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığına defnedildi.