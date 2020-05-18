Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
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Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir

İngiliz hükümeti ülkedeki deneysel koronavirüs aşısı çalışmaları için 130 milyon sterlinlik destek paketini açıkladı. Üniversitenin AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaştığı ve ilk 30 milyonun Eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılması kararının alındığı belirtildi.

Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
18.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:15

İngiltere, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen deneysel koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişen ilk ülke olacak. Üniversite ilaç şirketi AstraZeneca ile yaptığı anlaşma kapsamında, klinik deneyler başarılı sonuç verirse eylül ayına kadar ülkede 30 milyon doz aşı dağıtımı yapacak.

AŞI ÇALIŞMALARINA VERİLECEK DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI

Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Alok Sharma bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki aşı çalışmalarına verilecek destek paketini açıkladı. Bakan Sharma Oxford projesinin 'iyi ilerlediğini' ve Imperial College London tarafından geliştirilen başka bir aşı çalışmasının da ilerleme kaydettiğini söyledi.

Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir

84 MİLYON STERLİNLİK EK ÖDEME YAPILACAK

Sharma, iki üniversitenin koronavirüs aşısının çalışmaları için daha önce 47 milyon sterlinlik destek verildiğini ve sürecin hızlanması için 84 milyon sterlinlik bir ödeme daha yapılacağını açıkladı.

Oxford Üniversitesi insan deneylerine 23 Nisan'da Churchill Hastanesi'nde başladı. Imperial Clollege of London'ın ise haziran ayında insan testlerine başlayacağı açıklandı.

KOVİD-19 AŞISI NORMAL YAŞAMA DÖNMENİN TEK YOLU

Koronavirüs aşısı, dünyanın normal yaşama dönmesi için gereken tek yol olarak görülüyor. Sharma, hükümeti, üniversiteleri ve sanayiyi aşı geliştirmede yol gösterebileceği umuduyla bir araya getirmek için yeni bir görev gücü oluşturulduğunu duyurdu.

Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir

AŞI İLK KLİNİK DENEME AŞAMASINDA BULUNUYOR

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı şu anda ilk klinik deneme aşamasında bulunuyor. İlk aşı dozunu alan tüm katılımcılar araştırma ekibi tarafından izleniyor.

Sharma ek olarak verilecek 84 milyon sterlinin Oxford aşısının seri olarak üretilmesine yardımcı olacağını ve mevcut denemeler başarılı olursa, Birleşik Krallık nüfusunu hemen aşılamaya başlayacaklarını açıkladı. Bununla birlikte, bakan devlet desteği ile Oxford aşısının ticarileştirilmesi ve üretimi için AstraZeneca ile küresel bir lisans anlaşması imzaladığını da teyit etti.

Anlaşmaya göre üniversite ve ilaç şirketi dünya genelinde 100 milyon doz aşı üretecek. Süreç başarılı bir şekilde ilerlerlerse, eylül ayına kadar üretilen ilk 30 milyon doz İngiltere'de dağıtılacak. Ancak, Sharma nihayetinde her iki projenin de başarısız olabileceğini söyleyerek ülkeyi Kovid-19'a karşı temkinli olmaya devam etmesi konusunda uyardı.

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