Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçen hafta insanlar üzerinde denenmeye başlayan yeni tip koronavirüs aşısı, maymunlar üzerinde olumlu sonuç verdi.

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının odağında bulunan Oxford Üniversitesi'nin aşısı, maymunlar üzerinde denendi ve başarılı oldu.

Geçtiğimiz ay ABD'deki bir tesiste 6 adet rhesus makak maymununa Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşıdan bir doz enjekte edildi.

HİÇBİRİ KORONAVİRÜS BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ

Maymunlar, koronavirüs hastası olan diğerleriyle birlikte yaşamaya bırakıldı. Dört hafta boyunca, aşı enjekte edilen altı maymunun hiçbiri koronavirüs belirtisi göstermedi.

NTV'nin haberine göre araştırmayı yürüten Doktor Vincent Munster, "Rhesus makak maymunları genetik olarak insanlara en yakın tür" açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine Oxford Üniversitesi aşının insan deneylerine geçen hafta başladı. Potansiyel aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

İki gönüllüyle başlayan çalışmanın yöneticisi ve Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, ekibin aşıyı eylül ayında geliştireceğinden yüzde 80 oranında emin olduğunu belirtti.

İNSANLAR ÜZERİNDE TESTLERE BAŞLANACAK

Öte yandan, Çinli ilaç şirketi SinoVac da rhesus makak maymunlarını aşılamada başarılı oldu ve 144 insan katılımcısıyla testlere başlayacağını duyurdu.

Avrupa'da ise Alman Leukocare, İtalyan ReiThera ve Belçikalı Univercell şirketleri başka bir potansiyel aşı üzerinde birlikte çalışıyorlar ve önümüzdeki birkaç ay içinde insan testlerine başlayacaklarını açıkladılar.

Daha önce, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiyi enfekte eden virüsü durdurma çabalarına yeni araştırmaların katıldığını duyurmuş, dünya gelinde 83 koronavirüs aşısının geliştirildiğini bildirmişti.