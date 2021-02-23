Outlander 5.sezon ne zaman? Outlander 5. sezon Netflix'e ne zaman gelecek? Outlander konusu, oyuncuları!
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Outlander 5.sezon ne zaman? Outlander 5. sezon Netflix'e ne zaman gelecek? Outlander konusu, oyuncuları!

23.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:23
Outlander 5.sezon ne zaman? Outlander 5. sezon Netflix'e ne zaman gelecek? Outlander konusu, oyuncuları!

Yabancı dizi sektörünün sevilen yapımlarından olan Outlander, merakla takip edilmeye devam ediyor. Outlander 5.sezon ne zaman? sorusu çok araştırılmaya devam ediyor. Caitriona Balfe (Claire Fraser), Sam Heughan (Jamie), Duncan LaCroix (Murtagh) ve David Berry'nin (Lord John Grey) başrolünü üstlendiği Outlander konusu ve oyuncuları!

Outlander dizisi merakla takip edilmeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonunun Netflix'te henüz yer almaması nedeniyle Outlander 5.sezon ne zaman? Outlander 5. sezon Netflix'e ne zaman gelecek? sorularının yanıtları merak ediliyor.

OUTLANDERKONUSU NEDİR?

Clarie Randall bir savaş hemşiresidir. 1945 yılında yaşayan hemşire Clarie Randall birden gizemli bir yolculuk yapara ve 1743 yılına yolculuk yapar. Burada ise bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile tanışır. Hemşire Clarie'nin kocası bir kötü askerdir. Bu kötü asker son derece acımasız olan Jonathan'dır. Jonathan saldırısından ise İskoç savaşçı olan Jamie Clarie'yi kurtarır. Clarie Jonathan saldırısından kurtulduktan sonra kocasının Frank'ın atalarından gelme olduğunu anlar.

Clarie daha sonra Leoch şatosuna gider. Burada ise şifacı olarak çalışmaya başlar. Fakat Clarie bu yolculuğu nasıl yaptığına anlam verememekte ve kendi zamanına dönmek istemektedir. Clarie ve İskoç savaşçı olan Jamie zamanla yakınlaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Ardından evlenmeye karar verirler. Clarie İskoç savaşçı olan Jamie'ye aşık olmuştur fakat yine de kendi zamanında bir kocası olduğunu bilir ve ona ihanet ettiğini düşünür. 1945 yılında olan Frank ise artık karısından umudunu kesmektedir. Dizi İngilizce, İskoç İngilizcesi ile çekilmektedir.

OUTLANDER YÖNETMENİ KİMDİR?

Outlander dizsinin yönetmeni Ronald D. Moore'dır. Dizinin görüntü yönetmeni ise Neville Kidd, David Higgs, Martin Fuher, Denis Crossan ve Stephen McNutt'tır.

OUTLANDER YAPIMCISI KİMDİR?

Outlander dizisinin yapımcısı David Brown'dır. Dizinin yapım şirketi ise Sony Pictures Television'dır.

OUTLANDER SENARİSTİ KİMDİR?

- Ronald D. Moore

- Tantoo Cardinal

- Maria Doyle Kennedy

- Toni Graphia

- Ira Steven Behr

- Bryan Larkin

- Shaina Fewell

- Joel David Moore

- Anne Kenney

OUTLANDER 5. SEZON NE ZAMAN? NETFLIX'TE VAR MI?

Caitriona Balfe (Claire Fraser), Sam Heughan (Jamie), Duncan LaCroix (Murtagh) ve David Berry'nin (Lord John Grey) başrolünü üstlendiği dizi, Diana Gabaldon'ın aynı adlı romanından televizyona uyarlandı.

Çekimlerine Nisan 2019'da başlanan dizi, yine kaldığı yerden Amerika kolonilerinde heyecanla sürecek. Dizinin yeni sezonu, 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda yerini aldı. Ancak Netflix'te henüz yer almadı.

OUTLANDER KAÇ SEZON?

Outlander dizisi toplam 55 bölüm olup, 6 sezon çekilmiş bir dizidir.

Outlander Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler

1) Caitriona Balfe: Clarie Randall

2) Sam Heughan: Jamie Fraser

3) Duncan Lacroix: Murtagh Fraser

4) Tobias Menzies: Jack Randall

5) Grand O Rourke: Rupert MacKenzie

6) Graham McTavish: Dougal MacKenzie

7) Stephen Walters: Angus Mhor

8) Romann Berrux: Fergus

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