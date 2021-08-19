ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?
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ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?
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Türkiye'deki ÖTV indirimi sonrası sıfır araç alma hayali kuran vatandaşlar şimdi de çip kriziyle karşı karşıya kaldı. ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV indirimi sonrası vatandaşlar araç bulmakta zorlanıyor.Peki, ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte, ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI

Fiat Egea 1.4 Fire

• Çıplak fiyatı: 90.339 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

• Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

• Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe

• Çıplak fiyatı: 109.228 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

• Yeni KDV: 29 bin lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

• Çıplak fiyatı: 136.040 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

• Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Dacia Duster 1.5 dizel

• Çıplak fiyatı: 142.655 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira

• Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Honda Civic 1.6 Elegance

• Çıplak fiyatı: 147.175 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira

• Yeni KDV: 39 bin 737 lira

Hyundai i10

• Çıplak fiyatı: 91.723 lira Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

• Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira

• Yeni KDV: 23 bin 939 lira

Hyundai Elantra

• Çıplak fiyatı: 108.947 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira

• Yeni KDV: 29 bin 415 lira

KIA Sportage

• Çıplak fiyatı: 137.900 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira

• Yeni KDV: 37 bin 233 lira

Nissan Juke

• Çıplak fiyatı: 137.382 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira

• Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Opel Astra HB

• Çıplak fiyatı: 136.299 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira

• Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Seat Leon

• Çıplak fiyatı: 108.757 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira

• Yeni KDV: 29 bin 364 lira

Volkswagen Golf

• Çıplak fiyatı: 136.158 lira

• ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira

• ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

• ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira

• ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

• Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira

• Yeni KDV: 36 bin 762 lira

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