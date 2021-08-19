ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye'deki ÖTV indirimi sonrası sıfır araç alma hayali kuran vatandaşlar şimdi de çip kriziyle karşı karşıya kaldı. ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?