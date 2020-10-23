Otoyol işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
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Otoyol işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

23.10.2020 07:32 | Son Güncelleme: 23.10.2020 07:36
Otoyol işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu Aksaray sınırları içerisinde işçi servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu Aksaray sınırları içerisinde işçi servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara - Niğde Otoyolu Aksaray sınırları içerisinde Sarıyahşi İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kısmı trafiğe kapalı olan otoyolda çalışan işçileri servis minibüsüyle toplayan Mustafa S. (41) idaresindeki işçi servisi işçileri Aksaray'ın Sarıyahşi İlçesinde bulunan şantiyeye götürmek üzere yola çıktı. Otoyolun trafiğe kapalı olan kısmından ilçe istikametine seyreden 68 AAV 834 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte servis minibüsünde bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kırşehir Devlet Hastanesi, Sarıyahşi İlçesi Devlet Hastanesi ve Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yavuz Akkan - Yasin Can/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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