OTOYOL'DA MAKAS ATIP YARIŞAN ARAÇLARDA GÖKHAN ÇIRA İZİ

HASDAL İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Yarışan araçlardan birinin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı lüks otomobil olduğu görüldü.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

SÜRÜCÜ GÖKHAN ÇIRA MI

Öte yandan 34 LMB 01 plakalı lüks otomobilin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı otomobil olduğu görüldü. Lüks otomobildeki yarış yapan sürücü kaydın son bölümünde kendisini görüntüleyen kişiye el hareketi de yapıyor. Görüntülerde sürücünün kim olduğu ise belli olmuyor. Polisin otoyol trafiğini tehlikeye atan sürücüleri arama çalışması başlattığı öğrenildi.