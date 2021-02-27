Otostopla gelip, çaldıkları motosikletlerle dönen 7 şüpheliyi jandarma yakaladı
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Otostopla gelip, çaldıkları motosikletlerle dönen 7 şüpheliyi jandarma yakaladı

27.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:16
Otostopla gelip, çaldıkları motosikletlerle dönen 7 şüpheliyi jandarma yakaladı

ÇANAKKALE'den otostopla Balıkesir'e gelen, bazı ilçe ve yol güzergahlarından motosiklet çalıp, tekrar Çanakkale'ye geri dönerek bunları satan 7 kişilik hırsızlık çetesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'den otostopla Balıkesir'e gelen, bazı ilçe ve yol güzergahlarından motosiklet çalıp, tekrar Çanakkale'ye geri dönerek bunları satan 7 kişilik hırsızlık çetesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi'nde, 23 Şubat gecesi saat 04.00 sıralarında iki motosikletin aynı anda çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan JASAT tarafından üç gün boyunca farklı güzergahlarda yapılan takip sonucu şüpheliler, çalıdıkları motosikletlere benzin alırken tespit edildi. Bölgede çok sayıda suça karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi. Hırsızlık olaylarına karışan E.A. (19), M.Y.B. (19), A.Ç. (16), M.A. (15), İ.A. (17), M.K. (14) ve Y.K.'nın (15) Çanakkale'den otostop çekerek Balıkesir'e geldikleri ve bazı ilçe ile yol güzergahlarından çaldıkları motosikletlerle tekrar Çanakkale'ye dönerek burada sattıkları belirlendi.Adresleri belirlenen E.A., M.Y.B., A.Ç., M.A., İ.A., M.K. ve Y.K., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Yerleri tespit edilen motosikletler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.


Otostopla gelip, çaldıkları motosikletlerle dönen 7 şüpheliyi jandarma yakaladı
Otostopla gelip, çaldıkları motosikletlerle dönen 7 şüpheliyi jandarma yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU

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