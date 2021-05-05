Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi
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Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi

Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi
Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL - Haberler | Güncel

RUSYA'nın Saint Petersburg kentinde yaşayan Natalia Masiak (30), 9 yıldır otostop yaparak ülkesinden yola çıkıp, 5 kıtada 69 ülke gezdi.

RUSYA'nın Saint Petersburg kentinde yaşayan Natalia Masiak (30), 9 yıldır otostop yaparak ülkesinden yola çıkıp, 5 kıtada 69 ülke gezdi. Masiak, gezi duraklarından biri olarak belirlediği Mersin'in Anamur ilçesinde doğaya hayran kaldı.

Rusya'da arazi geliştirme mühendisi olarak çalışan Natalia Masiak, otostop yaparak geldiği Türkiye'de insanların ve doğanın güzel ve ilgi çekici olduğunu belirtti. 9 yıldır otostop yöntemiyle seyahat ettiğini ve bu yolla 69 ülke ve 5 kıta gezdiğini kaydeden Natalia Masiak, "Çalışıyorum ve seyahat ediyorum. 9 yıldır seyahat ediyorum. 69 ülke ve 5 kıtada bulundum. Babam İnşaat Mühendisi. Bir kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var. Otostop ile seyahat ediyorum. Ben her zaman yerel insanlarla kalıyorum. Ülkeleri tanımanın ve yerel halkın gerçek hayatını görmenin en iyi yolu budur. Bu tür seyahatleri seviyorum çünkü bu macera ve birçok farklı insanla tanışabiliyorum" dedi.

'DAHA ÇOK YER GÖRMEK İSTEDİM'Türkiye'yi ilk kez 2012 yılının sonunda ziyaret ettiğini kaydeden Masiak, "Aralık ortasında Türkiye'ye geldim ve şubat ortasında ayrıldım. Türkiye'den Mısır'a gittim ve 2 ay orada kaldım. Şimdi daha çok yer görmek için tekrar Türkiye'ye döndüm. Çünkü tek açık ülke ve Rusya'ya yakın" diye konuştu.ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Likya patikasında yürüyüş yaptığını ve Tahtalı Dağı'nı gezdiğini anlatan Masiak, şunları söyledi: "Doğayı ve tarihi yerleri seviyorum. Türkiye, birçok tarihi ve güzel doğası ile ilginç bir ülke. Türk insanı cana yakın ve misafirperver. Türkiye'de otostopla seyahat etmek koronavirüs zamanları olsa bile oldukça kolay. Batıdan doğuya ve kuzeyden güneye ülkenin her yerinde bulundum"


Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi
Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi
Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi
Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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