Otomobiller çarpıştı, 2 yaya yaralandı
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Otomobiller çarpıştı, 2 yaya yaralandı

28.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:06
Otomobiller çarpıştı, 2 yaya yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Beyazıt Caddesi ile Çınar Sokak kesişiminde akşam saatlerinde meydana geldi. Tayyar A. yönetimindeki 59 TH 424 plakalı Renault marka otomobil, Beyazıt Caddesi'nde ilerlediği sırada Çınar Sokak'tan çıkan Eray Y. yönetimindeki 22 AAU 639 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savruldu. Kazanın etkisi ile savrulan 59 TH 424 plakalı otomobil, park halinde bulunan 16 EEH 84 plakalı Selçuk Erdem'e ait araca çarparak durdu. Savrulan 59 TH 424 plakalı otomobil ise, o esnada bölgeden geçen bir anne ve çocuğuna çarptı. Kazada anne ve çocuk yaralanırken, sürücülerin burnu bile kanamadı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Otomobiller çarpıştı, 2 yaya yaralandı
Otomobiller çarpıştı, 2 yaya yaralandı
Otomobiller çarpıştı, 2 yaya yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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