ANTALYA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kopan elektrik teli korkuya neden oldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilbayır Mahallesi Adem Yörük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Serkan T. yönetimindeki 34 DIN 162 plakalı otomobil Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halindeyken, sokaktan kontrolsüz kavşağa çıkan Sadullah S. yönetimindeki 07 GSU 21 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlardan biri elektrik direğine çarptı, kopan tel ise yere düştü. Kazada Mehmet Serkan T. ile diğer araç sürücü Sadullah S. ve savrulup yola fırlayan yanındaki Vedat K., Recep K. ve Mehmet Mansur E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye gelen ekipler, hattaki elektriği kesip, tamiratını gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı