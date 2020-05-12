Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem Özdemir'in (22) yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
12.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:58

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem Özdemir'in (22) yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Özdemir'in taklalar atarak savrulduğu anlar yer aldı.

?Kaza, pazar günü saat 19.00 sıralarında Elikesik Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Kerem Özdemir yönetimindeki 07 ABM 397 plakalı motosiklet, yolun sağına geçmeye çalışan Muhsin Y. (58) yönetimindeki 07 VIA 33 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Kerem Özdemir yaralandı. Özdemir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özdemir'in, ayak ve kollarında kırıklar olduğu belirlendi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Özdemir'in yaralandığı kaza anının mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücünün havada taklalar atarak yere düştüğü yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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