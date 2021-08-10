Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı
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Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı

Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde otomobille çarpışıp takla atan minibüsteki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde otomobille çarpışıp takla atan minibüsteki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil yolu üzerindeki Yalıköy kavşağında meydana geldi. Yusuf Korkmaz yönetimindeki 28 M 5327 plakalı yolcu minibüsü, Hanife Yüksel yönetimindeki 67 ABE 245 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazada, ters dönen minibüsteki sürücü ile 3 yolcu yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


- Giresun
Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı
Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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