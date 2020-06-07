Otomobiliyle kanala uçtu, kaza yerinden kaçtı...O anlar kamerada
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Otomobiliyle kanala uçtu, kaza yerinden kaçtı...O anlar kamerada

Otomobiliyle kanala uçtu, kaza yerinden kaçtı.

07.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:57

Otomobiliyle kanala uçtu, kaza yerinden kaçtı...O anlar kamerada

-Kaza anı ve şahsın kaçması güvenlik kameralarına yansıdı

-Otomobiliyle kanala uçtu, 15 saat sonra ortaya çıktı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde otomobiliyle su kanalına uçtuktan sonra aracını bırakıp ortadan kaybolan vatandaş, yürütülen hummalı çalışmalar sonucu tespit edilip arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, kazanın meydana geldiği saatten yaklaşık 15 saat sonra ailesine ulaşan vatandaş bulundu. Öte yandan kaza anı ve şahsın kaza yerinden kaçması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 00.05 sıralarında Kula Ayakkabıcılar Sitesi önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre ara yoldan İzmir-Ankara D300 karayoluna bağlanmak isterken virajı alamayan ve Ayakkabıcılar sitesi önündeki köprü demirlerini kopararak su kanalına uçan bir vatandaş, taklalar atarak ters dönen otomobilinden çıkıp ortadan kaybolmuştu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kaza yapan 45 K 0441 plakalı otomobilin ve olay yerinde bulunan cüzdan, cep telefonu ve kredi kartlarının Körez Mahallesi'nde ikamet eden O.S.T.'ye ait olduğu tespit edilmişti. Gece saatlerinde yürütülen hummalı çalışmalar kapsamında, olay yerinden kaçan O.S.T.'nin bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

15 saat sonra kendiliğinden ortaya çıktı

Kazanın meydana geldiği andan itibaren başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Manisa AFAD ekipleri, polis ve jandarma ekipleri kaza bölgesinde ve O.S.T.'nin gidebileceği yerlerde arama yaptı. Yürütülen çalışmalarda O.S.T.'ye ait bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının devam ettiği esnada, bir arkadaşının vasıtasıyla ailesine ulaşan O.S.T., kendisinin Körez Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve eve geleceğini söyledi. Şahsın ailesine ulaşmasının ardından arama çalışmalarına son verilirken, yaklaşık 15 saat sonra kendiliğinden ortaya çıkan O.S.T., ailesinin ikamet ettiği eve geldi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlık durumunun kontrol edilmesi için Devlet Hastanesi'ne getirilen O.S.T., burada yapılan ilk müdahalelerin ardından ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ile şahsın kaçması güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı ve şahsın kaza yerinden kaçması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saat 00.05 sıralarında O.S.T. idaresindeki otomobilin Ayakkabıcılar Sitesi önündeki virajı dönemeyerek köprüden su kanalına uçtuğu ve kazadan yaklaşık iki dakika sonra şahsın yürüyerek şehir merkezine doğru yürüdüğü görünüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobiliyle kanala uçtu, kaza yerinden kaçtı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Manşet

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