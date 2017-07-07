Otomobilini Donanımlı Alan İkinci Elde De Kazanıyor

İkinciyeni.com verilerine göre ikinci elde en çok değer katan donanımların başında sunroof geliyor.

Çelik Motor bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve dijital iş modeliyle yeni bir tüketici deneyimi sunan ikinciyeni.com, donanımın ikinci el otomobil fiyatlarına olan etkisini araştırdı. ikinciyeni.com verilerine göre belirli donanımlara sahip otomobiller zannedilenin aksine satış aşamasında emsallerine göre daha yüksek performans gösteriyor.

İkinci elde otomobillere en çok değer katan donanımların başında sunroof, navigasyon sistemleri, bluetooth, geri görüş kamerası ve park sensörü geliyor. Sürücülerin sunroof için sıfır otomobil alımında ortalama 4.000 TL gibi ekstra maliyet ödemeleri gerekirken, aynı donanım otomobillerini satmak istediklerinde satış fiyatını emsallerine göre ortalama 7.000 TL yükseltebiliyor. Led ışıklar ve akıllı park asistanı gibi donanımlara ekstra ödenen miktarlar ise ikinci elde otomobilin satış değerini aynı ölçüde yükseltmiyor. Hangi donanımların ikinci elde otomobilin satış değerini yükselteceğini öngörmek ise ayrı bir uzmanlık istiyor.

"KAZANDIRAN DONANIMLAR VAR"

İkinciyeni.com Marka Direktörü Emre Ayyıldız donanımlı otomobil almaya karar verirken dikkat edilecek noktaları şöyle özetledi: "Zaman içinde sektördeki tüketici alışkanlıklarının değiştiğini gözlemliyoruz. Geçmişte standart otomobile sahip olmak yeterli iken, günümüzde bu durum otomobil sahipleri için tek başına tatmin edici olmuyor. Alım gücünün yükselmesi tüketicinin beklentilerinin de yükselmesine neden oluyor. Bu yüzden güvenlik donanımlarının yanı sıra konfor ve prestij sağlayan donanımların da giderek daha çok talep edildiğini görüyoruz. Doğru donanımları seçtiğimizde ise, hem zevkimize hitap eden konforlu bir sürüş tecrübesi yaşıyor, hem de satış aşamasında kazanıyoruz. Ancak donanım seçimlerimizde dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Sıfır otomobil alırken donanımın değeri ne olursa olsun, son kullanıcının o donanıma ikinci elde biçtiği değeri de doğru analiz etmemiz ve öngörmemiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek ilk bakışta lüks olarak değerlendirilen donanımlar aslında orta vadede akıllı bir yatırım aracı oluyor."

2016'yı 15 bin 222 otomobil satışı yaparak yüzde 25 büyüme ile kapatan ikinciyeni.com'un %85'i bireysel, %15'i kurumsal olmak üzere 140 bin üyesi mevcut. Sitede online açık artırma sistemi ile ikinci el otomobillerin internet üzerinden, hızlı ve güvenli bir şekilde satılması sağlanarak hafta içi her gün yenilenen açık artırmaların heyecanı yaşanıyor. İstanbul ile birlikte İzmir, Ankara ve Kocaeli'de de şubeleri bulunan ikinciyeni.com'da hafta içi her gün ortalama 80 otomobil satışa sunuluyor. Site yeni şubelerle satış ve teslim ağını artırmayı planlıyor. Yenilenen internet sitesiyle kullanıcılarına daha konforlu ve hızlı hizmet veren ikinciyeni.com, ayrıca bireysel konsinye satışı ile de otomobil tutkunlarının ilgisini daha çok çekecek.

İADE GARANTİSİ

Müşteri memnuniyetine büyük önem veren ikinciyeni.com satın alınan aracın durumunun, yayınlanan ekspertiz raporundan farklı olduğu tespit edildiğinde, 7 gün içinde iade teminatı veriyor. Otomobil sahibi olmak isteyenlere pek çok avantaj sunan ikinciyeni.com'da profesyonel ekspertiz hizmeti, alanındaki geniş tecrübeleri ve uzmanlığı ile bağımsız kuruluş TÜV SÜD ile yürütülüyor.