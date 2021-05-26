Otomobilinden inen sürücüye, arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı

Otomobilinden inen sürücüye, arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki aracından inen sürücüye, arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı.

Otomobilinden inen sürücüye, arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki aracından inen sürücüye, arkasından gelen araç dikiz aynasıyla çarptı. Kendi aracı ve diğer aracının aynaları arasında sıkışan sürücü kazada hafif yaralandı.

Kaza 17.15 sıralarında Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 10 DAB 05 plakalı aracın sürücüsü F.A., cadde üzerinde durdu, sonrasında aracından indi. Dışarıya çıkıp aracın kapısını kapatan sürücüye, o sırada şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan 22 FC 111 plakalı araç sürücüsü D.U. aracın sağ aynasıyla çarptı. Kaza sırasında kendi aracının aynası ve diğer aracın aynası arasında kalan sürücü F.A., hafif şekilde yaralanırken, bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine varan 112 Acil Sağlık ekiplerinin, kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk yardım müdahalesinde bulunmasının ardından hafif yaralı sürücü Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu sırada polis ekipleri de olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kaza hakkında incelemelerde bulundu.

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol araçların bölgeden çekilmesi ile tekrar trafiğe açılırken, görgü tanıkları aracından inen F.A. isimli sürücünün işaret edilen park alanına tam olarak girmediğini ve yol üzerinde durduğunu, bu şekilde aracından inerken de arkadan gelen aracın aynasıyla çarptığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca