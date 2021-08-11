Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Adana'da bir otomobilin önce motoruna ardından da yakıt deposu boşluğuna kaçan kedi yavrusu için mahalleli adeta seferber oldu.

Adana'da bir otomobilin önce motoruna ardından da yakıt deposu boşluğuna kaçan kedi yavrusu için mahalleli adeta seferber oldu. Oto tamircisine götürülen araç, motorun birçok parçası sökülerek kurtarıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ADY 300 plakalı otomobilin motorundan kedi sesi gelmesi üzerine mahalleli adete seferber oldu.

Tanju ve Tunç Özbilen kardeşler ile Vedat Çelik isimli vatandaşlar kediyi kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine 3 kişi, evlerinin yakınındaki oto tamircisinden yardım istedi.

Tamirci de yardımı kabul ederek aracı iş yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Vatandaşlar da otomobili çalıştırmanın kediye zarar vereceğini düşünerek, kendi imkanlarıyla aracı iterek tamirciye götürdü. Burada araç kaldırma platformu yardımıyla araç kaldırıldı ve bazı parçaları sökülerek kedi kurtarıldı.

Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, kurtarılan kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı