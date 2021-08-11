Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da bir otomobilin önce motoruna ardından da yakıt deposu boşluğuna kaçan kedi yavrusu için mahalleli adeta seferber oldu.

Adana'da bir otomobilin önce motoruna ardından da yakıt deposu boşluğuna kaçan kedi yavrusu için mahalleli adeta seferber oldu. Oto tamircisine götürülen araç, motorun birçok parçası sökülerek kurtarıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ADY 300 plakalı otomobilin motorundan kedi sesi gelmesi üzerine mahalleli adete seferber oldu.

Tanju ve Tunç Özbilen kardeşler ile Vedat Çelik isimli vatandaşlar kediyi kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine 3 kişi, evlerinin yakınındaki oto tamircisinden yardım istedi.

Tamirci de yardımı kabul ederek aracı iş yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Vatandaşlar da otomobili çalıştırmanın kediye zarar vereceğini düşünerek, kendi imkanlarıyla aracı iterek tamirciye götürdü. Burada araç kaldırma platformu yardımıyla araç kaldırıldı ve bazı parçaları sökülerek kedi kurtarıldı.

Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, kurtarılan kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı. - ADANA

Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Caner Erkin Burak Yılmaz Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:23:40. #1.15#

title