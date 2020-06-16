Otomobilin motor bölümüne sıkışan gelincik kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilin motor bölümüne sıkışan gelincik kurtarıldı

Otomobilin motor bölümüne sıkışan gelincik kurtarıldı Bartın'da bir aracın motoruna giren gelincik, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılabildi.

16.06.2020 02:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 03:36

Otomobilin motor bölümüne sıkışan gelincik kurtarıldı

BARTIN - Bartın'da bir aracın motoruna giren gelincik, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılabildi.

Bartın'da yaşayan Alp Kaymakçı, İstanbul'dan gelen misafirlerinin bulunduğu otele giderek, aracını otoparka çekti. Bu sırada aracının motor kısmından gelen sesleri fark eden Kaymakçı, ilk başta kedi zannettiği hayvan için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede motor bloğunun bulunduğu yerde bir gelinciğin olduğunu belirledi. Ekipler hayvanı sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkartabildi. Sıkıştığı yerden çıkan gelincik korkudan yeniden aracın altına girdi. Ekipler gelinciğin motora girmemesi için yoğun mücadele verdi. Ekiplerin yoğun mesai harcamasına neden olan hayvan daha sonra itfaiye aracının altında saklandı. Bir süre sonra buradan da kaçan gelincik, bir prefabrik konteynırın altına girerek gözden kayboldu.

Olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan araç sahibi Alp Kaymakçı, "İstanbul'dan misafirim geldi. Dedim ağırlayalım birer ikişer bir şeyler içelim. O sırada hani gelincik var dediler. Bizde baktık filan arabanın içine girmiş. Yazık dedi hani bir şey yapmayalım. İtfaiyeyi aradık. Allah razı olsun Bartın Belediyesinden itfaiyemizi hemen gönderdi. Gelinciği çıkardılar. Yani, demek doğada güzel hayvanlar var. Canını yakmamak lazım. O yüzden de herkese şeyimiz kimsenin canını yakmasınlar kardeşim. Gerekli yerlere bildirsinler, gelip ilgileniyorlar." dedi.

Otomobilin motor bölümüne sıkışan gelincik kurtarıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Haber
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Yasmin Erbil Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Gökhan Gönül Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Otomobilin motor bölümüne sıkışan gelincik kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 03:59:14. #1.15#
title