Otomobilin kafede oturanlara çarpması güvenlik kameralarında

06.09.2019 14:50

Çanakkale'de bir kafede oturan iki kişiye geri manevra yapan aracın çarpma anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'ta bir kafenin bahçesinde tavla oynayan iki kişiye, geri manevra yapan 09 HJ 438 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle masayla sandalyeler arasına sıkışan müşterilerden biri yere düştü.

Dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza, kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan işletmeci Mesut Şimşek, kazanın dikkatsizlik sonucu yaşandığına vurgu yaparak, "Diğer tarafta müşterilerimizle ilgileniyorduk, bir ses duyduk. Kafenin ön tarafına geldiğimizde masada oturan çocuk yerdeydi. Kazayı yapan araç sürücüsü otel müşterisiymiş. Yere düşen çocuğun kollarında çizikler oluştu. Ancak kazayla ilgili şikayetçi olmadı. Bu yolun trafiğe kapalı olduğunu biliyoruz ama otelin otoparkı olduğu için giriş çıkışlar oluyor. Bir şekilde burada bir önlem alınması lazım. Güvenlik kamerası kayıtlarını da izledik. Çocuklarda herhangi bir şey yok ama daha kötüsü de olabilirdi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA