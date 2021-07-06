Otomobilin gizli bölmesinde torba torba uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda, bir otomobilin bagajının altına yapılan gizli bölmede torbalar halinde yaklaşık 23 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda, bir otomobilin bagajının altına yapılan gizli bölmede torbalar halinde yaklaşık 23 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan' şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından uyuşturucu sevkiyatı yapan bir otomobil narkotik ekipleri tarafından durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada, otomobilin bagajının altına yapılan gizli bölme tespit edildi. Gizli bölmenin açılmasıyla birlikte torbalar halinde yaklaşık 23 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda da, 16 bin 156 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 900 TL ve 100 dolar ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

(Ahmet Ataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı