Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş ağızları bantlı 4 kuzu ele geçirildi.