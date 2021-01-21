Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi
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Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi

21.01.2021 16:10 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:36

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş ağızları bantlı 4 kuzu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Kontroller sırasında otomobilin ön ve arka kısımlarından ses geldiği belirlendi.

SES ÇIKARMAMALARI İÇİN AĞIZLARI BAĞLANMIŞ

Detaylı inceleme yapan ekipler, otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş, ses çıkarmaması için ağızları bantlanmış 4 kuzu tespit edildi. Kuzular bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi
Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi
Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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