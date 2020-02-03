Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı.

03.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:53
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

'nun ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Dolunay Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erat T. kullandığı 52 EK 522 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki 'a çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan Seval Bozkurt yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa'daki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken Ordu Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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