Otomobilin çarptığı Mehmet metrelerce sürüklendi, mahalleli yola kasis istedi
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Otomobilin çarptığı Mehmet metrelerce sürüklendi, mahalleli yola kasis istedi

MANİSA'da kekemelik için gittiği dil kursunun servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çiçek'e (11) otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı Mehmet metrelerce sürüklendi, mahalleli yola kasis istedi
20.08.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:40

MANİSA'da kekemelik için gittiği dil kursunun servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çiçek'e (11) otomobil çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, hastanede tedaviye alınan Mehmet'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıkları otomobilin hızla geldiğini iddia ederken, mahalleli kazanın meydana geldiği caddeye kasis yapılmasını istedi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Horozköy Caddesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Mehmet Çiçek, kekemelik için gittiği dil kursunun servisine binmek için yolun karşısına geçmek üzere caddeye çıktı. Bu sırada yolun karşısında bekleyen servis görevlisinin 'geçme' uyarısına rağmen yola çıkan Mehmet'e, iddiaya göre hızla gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 ADG 925 plakalı otomobil, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Mehmet'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet'e otomobilin çarpması ve Mehmet'in metrelerce sürüklenmesi yer aldı. 'KIRMIZI IŞIK YANIYORDU, BİR ARABA FIRLADI'Hastane odasında yatan Mehmet Çiçek, olay anını anlatarak, "Ben sağıma soluma baktım. Arabalar yoktu. Kırmızı ışık yanıyordu. Karşıya geçiyordum, aniden bir araba fırladı. Çok hızlı geliyordu, kırmızı ışıkta mı geçti bilmiyorum. Karşıya geçerken geldi bana çarptı. Diğer arabalar kırmızı ışıkta duruyordu" diye konuştu.'O YOLDA BİR TANE KASİS YOK'Baba Nuri Çiçek ise, "Ben geldiğimde çocuk yerde yatıyordu. O şekilde hızlı gelmesi, bu yolda bir tane kasis olmamasının sonucu. 30 yıldır bu sokakta oturuyorum ama benim çocuğum kaçıncı kaza oldu bilmiyorum. Mahalleli, bütün esnaf ne karşıya geçebiliyoruz, ne de arabadan çıkabiliyoruz. Benim çocuğumun başına geleni Allah kimsenin başına vermesin. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nden bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Allah'ım oğlumu korumuş ama daha kötü de olabilirdi. Şu an durumu iyi. Karşı taraf hastaneye gelmedi, hiçbir haber yok. O kadar süratli gitmesinin sebebi nedir, gelsinler görüşelim" dedi.MAHALLELİ CADDEYE KASİS YAPILMASINI İSTİYOROlaya tanık olan esnaf Ercan Bitkan da, "Olay anında büfemde tost yapıyordum. O an araba sesi duyduk. O anda çocuğu gördük. Çocuk gelen aracı görmedi. Araç hızlı geliyordu. Burada hızı kesmek için bir şeyler yapılmalı. Çocuk arabanın çarpmasıyla havada iki üç defa takla attı ve baya yuvarlandı. Bu yol çok tehlikeli, burada her yer sokak. Her sokaktan bir sürü araç çıkıyor. Caddede arabalar çok hızlı geçiyor" diye konuştu.

Caddede oturan Ahmet Memiş, "Işıklardan kalkan arabalar çok hızlı hareket ediyor. Çok konvoy oluyor, çok kalabalık bir cadde. Hiçbir kasis yok. Arabalar çok süratli gidiyor. Bu yolda iki günde bir kaza oluyor. Caddenin bir kısmına üç tane kasis koyulmalı. Işık koyulmaz. Ancak kasisle çözülebilir. Olaya tanık olan trafikteki sürücülerden biri, çarpan otomobilin 100'ün üstünde bir süratle gittiğini söyledi" dedi.


Kaynak: DHA

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