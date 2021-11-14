Otomobilin çarptığı genç cadde ortasındaki su kanalına uçarak yaralandı - Haberler
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Otomobilin çarptığı genç cadde ortasındaki su kanalına uçarak yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yolun karşına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu su kanalına uçarak yaralandı.

KARAMAN (İHA) - Antalya'da yolun karşına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu su kanalına uçarak yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AHS 837 plakalı ticari araç, cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen Mustafa Karaman'a (24) çarptı. Kazada çarpmanın şiddeti ile Karaman cadde ortasında bulunan su kanalına uçtu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ve sağlık çalışanları tarafından kanaldan çıkarılan genç, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaza anlarını anlatan bir kişi ise, "Yaya geçidinden karşıya geçerken, araba da göremedi. Aniden vurdu. Adam önce havalandı, sonra da düştü. Durumu kötüydü" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Otomobilin çarptığı genç cadde ortasındaki su kanalına uçarak yaralandı

Otomobilin çarptığı genç cadde ortasındaki su kanalına uçarak yaralandı

Otomobilin çarptığı genç cadde ortasındaki su kanalına uçarak yaralandı

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