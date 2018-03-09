Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
AFRİN HAREKATI'NDA 50. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Kayseri- Sivas yolu Büyüktuzhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.'ye (15) H.Ş.'nin kullandığı 38 HG 670 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. M.Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.