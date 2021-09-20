Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaza, Hanönü ilçe merkezi Orman İşletme Müdürlüğü önünde Boyabat-Taşköprü karayolu üzerinde yaşandı. İddialara göre, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 6 yaşındaki E.M.K.'ye sürücüsünün ismi henüz belli olmayan 34 LJ 5370 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulunurken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili incelemede devam ediyor. - KASTAMONU