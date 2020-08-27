Akan trafikte otomobilin camından sarkıp "taş, kağıt, makas" oynadılar Antalya'da 4 kişi günlük hayatta sık sık oynanan ve fenomen haline gelen "taş, kağıt, makas" oyununu oynadı. İşin ilginç yanı ise bu oyunu akan trafikte lüks otomobilin camından dışarı çıkarak oynadılar.

Antalya'da içinde 4 kişinin bulunduğu 07 CJZ 68 plakalı lüks otomobil, hızla akan trafikte makas atarak ilerlerken içinde bulunan 2 yolcu aracın açık bulunan camlarından çıkıp, kapıya oturdu. Çevredeki sürücülerin bakışlarına aldırmayan 2 genç, otomobilin tavanında "taş, kağıt, makas" oynadı. Trafikte bulunan sürücüleri tehlikeye düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlayıp, Muratpaşa'daki Adnan Menderes Bulvarı'nda son buldu. İçinde 4 kişinin bulunduğu 07 CJZ 68 plakalı lüks otomobilin sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken, arkada oturan 2 genç, açık bulunan pencerelerden çıkıp, kapıya oturdu. TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER Gençler tehlikeye aldırış etmeden "taş, kağıt, makas" oynadı. Gençlerin tehlikeli oyunu, Adnan Menderes Bulvarı'na kadar devam etti. Otomobil hızla seyrederken, ön yolcu koltuğunda oturan yolcunun ise kapıya oturarak içki içtiği öne sürüldü. Gençler, daha sonra içeriye girip, yollarına devam etti. Kaynak: DHA