Sürücünün sollama isteği faciayla son buldu: 2 otomobile, 1 yayaya çarptı
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Sürücünün sollama isteği faciayla son buldu: 2 otomobile, 1 yayaya çarptı

30.09.2020 15:26 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:18

Aksaray'da bir sürücü önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki otomobile, sonra da kaldırımda bulunan bir yayaya çarparak bahçe duvarını yıkıp duvarın arkasındaki otomobilin üzerine uçtu. Otomobilin hayret veren görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da bir sürücünün ara sokaktaki sollama isteği faciayla sonuçlandı. Sollama hamlesini başlatan sürücü önce önündeki otomobile, sonra kaldırımdaki bir yayaya daha sonra da yıktığı bahçe duvarının arkasındaki otomobile çarptı. Trafikte bir anda kaos yaratan sürücünün görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Hashas Mahallesi 6613 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Y. (69) idaresindeki 68 KH 251 plakalı otomobil, sağ şeritte seyreden Rıza K. (58) yönetimindeki yabancı plakalı otomobili sollamak istedi.

2 ARACA 1 YAYAYA ÇARPTI

Sol şeride geçerek sollamaya çıkan İrfan Y., Rıza K.'nın sokağa dönmek için direksiyonu çevirmesi üzerine önce otomobile çarptı, sonra da kaldırımda yürüyen İsmet S. (42) isimli yayaya çarptı. Hızını alamayan otomobil bir binanın bahçe duvarını da yıkarak bahçede park halinde bulunan Ahmet K.'ye (36) ait otomobilin üzerine uçtu.

Sürücünün sollama isteği faciayla son buldu: 2 otomobile, 1 yayaya çarptı

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde otomobilin sollamaya çıktığı, o sırada diğer otomobilin sokağa dönmek için direksiyonu çevirdiği ve kaza anı görülüyor. Ardından otomobilin yayaya çarpması ve bahçeye girmesi görüntülerde yer alıyor. Kazada sürücüler ve yaya yaralandı. Yaralı yaya olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sürücülerin tedavileri olay yerinde yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sürücünün sollama isteği faciayla son buldu: 2 otomobile, 1 yayaya çarptı
Sürücünün sollama isteği faciayla son buldu: 2 otomobile, 1 yayaya çarptı
Sürücünün sollama isteği faciayla son buldu: 2 otomobile, 1 yayaya çarptı
Sürücünün sollama isteği faciayla son buldu: 2 otomobile, 1 yayaya çarptı
Sürücünün sollama isteği faciayla son buldu: 2 otomobile, 1 yayaya çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
AZER BABA: HATA DİĞER YOL VERMEYEN SÜRÜCÜNÜN TA SOL ŞERİTE ÇIKMIŞ ADAMA YOL VERMEMEMK İÇİN
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TAHTAKURUSU: yine diyorum , tekrar ehliyet sınavı şart. Adam nerde sollanır , hangi yol yayanın hakkı bilmiyor. Armut gibi dalıyor. Bunların ehliyetini alıp, trafiğe çıkışını yasaklamalı. .
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