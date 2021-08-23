Otomobildeki hareketsiz sürücü mahalleliyi telaşlandırdı
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Otomobildeki hareketsiz sürücü mahalleliyi telaşlandırdı

Otomobildeki hareketsiz sürücü mahalleliyi telaşlandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kullandığı otomobil ile yolun ortasında hareketsiz şekilde duran sürücü, mahalle sakinlerine hareketli anlar yaşattı.

Kahramanmaraş'ta kullandığı otomobil ile yolun ortasında hareketsiz şekilde duran sürücü, mahalle sakinlerine hareketli anlar yaşattı. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun ortasında bir otomobilin çalışır ve içinde birinin baygın halde durduğunu gören çevredekiler, durumu önce polise, ardından da itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri baygın sürücüyü kaldıramazken, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından otomobilin camı kırılarak açıldı.

Devreye bu kez sağlık görevlileri girerek baygın sürücünün su ve çeşitli sprey ilaçlarla ayılması sağlandı. Mahallelinin de toplandığı olay sonrası kendine gelen sürücünün, otomobilin içinde yaklaşık 1 saat uyuduğu öğrenildi.

Mahallede bakkal esnaflığı yaptığını söyleyen olayın görgü tanığı Medet Coşkun, "Ben halden mal getirmiştim ve araç yolun ortasındaydı. İçinde birinin olduğunu fark ettik. Önce polisi sonra da 112'yi aradık. Olay bu şu anda da ayıkması için çalışıyorlar" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Otomobildeki hareketsiz sürücü mahalleliyi telaşlandırdı
Otomobildeki hareketsiz sürücü mahalleliyi telaşlandırdı
Otomobildeki hareketsiz sürücü mahalleliyi telaşlandırdı
Otomobildeki hareketsiz sürücü mahalleliyi telaşlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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