Araçta Bırakılan 55 Bin TL'yi Tornavidayla 10 Saniyede Çaldılar

Konya'da, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda çiftçi Talat Özkan, 42 EHF 51 plakalı otomobiliyle geldiği Büsan Sanayi Sitesi'nde bir bankadan, hesabındaki hasat ettiği buğdayın parası 55 bin lirayı çekti.

KENDİSİNİ BANKADAN İTİBAREN TAKİP ETTİLER

Tarım makinesine yedek parça almak için sanayi sitesine gelen Özkan, para dolu çantayı otomobilin koltuğunda bırakarak iş yerine girdi. Bu sırada kendisini banka önünden iş yerine kadar otomobille takip eden şüpheliler, Talat Özkan'ın otomobilinin yanında durdu.

10 SANİYE İÇİNDE TORNAVİDAYLA ARACIN CAMINI KIRARAK PARAYI ALDILAR

Otomobilin arka koltuğundan inen şüpheli tornavida ile Özkan'ın otomobilinin camını kırıp koltuğun üzerindeki içinde para olan çantayı aldı. 10 saniyede camı kırıp, parayı alan şüpheliler otomobille uzaklaştı.

POLİS HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soyulduğunu anlayan Talat Özkan, durumu hemen polise bildirdi. Harekete geçen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.