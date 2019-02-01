Dalgın Annenin Otomobilde Unuttuğu Bebek Yarım Saat Sonra Kurtarıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, annesi tarafından otomobilde unutulan bebek, babasının getirdiği yedek anahtarla yarım saat sonra araçtan çıkarıldı. Anne araçtan çıkarılan bebeğine sarılıp öperken çevredekiler de annenin sevincine ortak oldu.

OTOMOBİLİNİ YOL KENARINA PARK ETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında bebeğiyle ilçeye gelen anne, yol kenarına otomobilini park etti.

BEBEĞİNİ ARAÇTA UNUTTUĞUNU FARK ETTİ

Aracından ayrılan anne, geri döndüğünde bebeğini araçta unuttuğunu fark etti. Panik yaşayan anne, kilitli olan otomobil içinde unuttuğu bebeği için polisi arayarak yardım istedi.

YARIM SAAT SONRA BEBEĞİN BABASI GELDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, uğraşlarına rağmen aracın kapısını açmayı başaramadı. Yarım saatlik bekleyişin ardından olay yerine bebeğin babası geldi.

KURTARILAN BEBEĞİNİ SARILIP ÖPTÜ

Yedek anahtarla aracın kapısı açılarak bebek kurtarıldı. Anne araçtan çıkarılan bebeğine sarılıp öperken çevredekiler de annenin sevincine ortak oldu.

Kaynak: DHA