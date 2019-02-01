Dalgın Annenin Otomobilde Unuttuğu Bebek Yarım Saat Sonra Kurtarıldı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, annesi tarafından otomobilde unutulan bebek, babasının getirdiği yedek anahtarla yarım saat sonra araçtan çıkarıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, annesi tarafından otomobilde unutulan bebek, babasının getirdiği yedek anahtarla yarım saat sonra araçtan çıkarıldı. Anne araçtan çıkarılan bebeğine sarılıp öperken çevredekiler de annenin sevincine ortak oldu.
OTOMOBİLİNİ YOL KENARINA PARK ETTİ
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında bebeğiyle ilçeye gelen anne, yol kenarına otomobilini park etti.
BEBEĞİNİ ARAÇTA UNUTTUĞUNU FARK ETTİ
Aracından ayrılan anne, geri döndüğünde bebeğini araçta unuttuğunu fark etti. Panik yaşayan anne, kilitli olan otomobil içinde unuttuğu bebeği için polisi arayarak yardım istedi.
YARIM SAAT SONRA BEBEĞİN BABASI GELDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, uğraşlarına rağmen aracın kapısını açmayı başaramadı. Yarım saatlik bekleyişin ardından olay yerine bebeğin babası geldi.
KURTARILAN BEBEĞİNİ SARILIP ÖPTÜ
Yedek anahtarla aracın kapısı açılarak bebek kurtarıldı. Anne araçtan çıkarılan bebeğine sarılıp öperken çevredekiler de annenin sevincine ortak oldu.
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benim anlamadığım hadi çocuğu unuttun arabada peki senin kilitlediğin o arabanın anahtarı nerede onu anlayamadım kocası neden yedek anahtarı getirmiş çok saçma (sizce)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaşlar unutulan bir esya vs değil kadin bebeğini unutuyor Allahim nasil bir dünyada nasil insanlarla yasiyoruz sasiyorm Allah islah etsin...Cevap Yaz 3 Yayından KaldırÖZER: Yurt dışında olsa almıştı cezayı ki yeridir. Sorumsuzluğun en üst yerinde.1 Yayından Kaldır
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BUNLAR ANA DEĞİL SADECE ÇIKARMAK İÇİN VARLAR ANALIK APAYRI BİR ŞEYDİRCevap Yaz 3 Yayından Kaldır