Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular

12.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:16
Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular

KONYA'da B.Y. (29) adlı genç kıza, S.O.(36) adlı erkek arkadaşıyla oturduğuotomobilden indirip, döverek cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen Cumali Yazıcı (25) ve Mehmet Fatih Yılan (27) gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

KONYA'da B.Y. (29) adlı genç kıza, S.O.(36) adlı erkek arkadaşıyla oturduğu

otomobilden indirip, döverek cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen Cumali Yazıcı (25) ve Mehmet Fatih Yılan (27) gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.  

Olay, Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mecsit Mahallesi'ndeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre B.Y. ve arkadaşı S.O.'nun içinde oturdukları otomobilin yanına, başka bir otomobille tanımadıkları 3 kişi geldi. Ellerinde sopa ve tüfek bulunan 3 kişi, B.Y. ve S.O.'yu otomobilden indirip, çırılçıplak soydu. Ardından da dövdü. B.Y.'ye cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen şüpheliler, ikilinin çıplak halde fotoğraflarını çekip, 10 bin lira istedi.

İki arkadaşın yanından ayrılan şüpheliler, bir süre sonra B.Y.'yi cep telefonundan arayarak, parayı getirmesini söyledi. B.Y. ve S.O. da polise giderek, yaşadıklarını anlattı.   Hemen çalışma başlatan polis, Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan ile Habip K. (28) ve Burhan Ç.'yi (28) şüpheli olarak belirledi.Polis, B.Y.'nin arandığı cep telefonu hattının sahibinin Habip K., genç kıza cinsel saldırıda bulunan kişinin Mehmet Fatih Yılan, çıplak görüntüleri çeken kişinin de Cumali Yazıcı olduğunu saptadı. 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüpheliler, ilk ifadelerinde bölgede hayvancılık yaptıklarını, hırsız olabileceklerini düşünerek otomobilin yanına gittiklerini, 2 kişiyi dövdüklerini itiraf edip, cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan, 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma, şantaj, cinsel saldırı, yağma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklandı. Habip K. ve Burhan Ç., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

  


- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Evinde ölü bulunan kadına, uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
Son dakika gündem: Evinde ölü bulunan kadına, uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
Avcılar'da riskli binalarda oturan vatandaşlardan 'imar izni' eylemi
Avcılar'da riskli binalarda oturan vatandaşlardan 'imar izni' eylemi
Trafiğe çıkması yasak forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada
Trafiğe çıkması yasak forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum İlham Aliyev Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Aksum Acun Ilıcalı Beste Bereket Burcu Esmersoy
Spor Arda Turan Okan Buruk Caner Erkin Şenol Güneş Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Erkek Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 11:47:32. #1.15#
title