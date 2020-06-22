Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti
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Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti

GÜMÜŞHANE'nn Kelkit ilçesinde, K.Y. (51), otomobilde içki içtiği arkadaşı Lokman Sevindik'i (32) tartışmada başından tabancayla vurdu.

Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti
22.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:07

GÜMÜŞHANE'nn Kelkit ilçesinde, K.Y. (51), otomobilde içki içtiği arkadaşı Lokman Sevindik'i (32) tartışmada başından tabancayla vurdu. K.Y., ağır yaralanan Sevindik'i otomobilden çıkararak, dere kenarına bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Sevindik'in cansız bedenini bulurken, K.Y. ile otomobildeki Y.Ö. gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçe stadyumu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 24 EU 145 plakalı otomobil içerisinde içki içen Lokman Sevindik, Y.Ö ve K.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan K.Y., ön koltuktaki Lokman Sevindik'in başına tabancayla bir el ateş etti. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Sevindik, araçtakiler tarafından Gerdekhisar köyü yolu üzerinde Dereyüzü mevkisindeki dere kenarına bırakıldı. Olayın ardından araçtaki Y.Ö. yaşananları ihbarla polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, beraberinde sağlık ekipleriyle geldiği bölgede Lokman Sevindik'in cansız bedenini buldu. Olayla ilgili K.Y. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin, sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

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