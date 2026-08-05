Zoox, Las Vegas'ta robotaksi hizmetine başlıyor

Amazon'un otonom araç şirketi Zoox, önümüzdeki hafta Las Vegas'ta ticari robotaksi hizmetini başlatacağını duyurdu. ABD yol güvenliği otoritesinin insan kontrolü olmadan çalışan robotaksilere onay vermesinden kısa süre sonra ücretli yolculuklara başlanacak.

İçe dönük iki sıra koltuğa sahip elektrikli ve at arabasını andıran tasarımıyla dikkat çeken Zoox, daha önce Las Vegas, San Francisco, Austin ve Miami'de test sürüşlerinde yolcuları ücretsiz taşıyordu. Şirket, Pazartesi'den itibaren Las Vegas'ta ücretli hizmet verecek ve fiyatlar diğer araç çağırma platformlarının "konfor" kategorisiyle benzer olacak. Bu kategorideki araçlar, standart hizmetlere göre yüzde 20-40 daha yüksek fiyatla daha yeni ve geniş araçlar sunuyor.

Zoox'un ticari hizmete geçişi, ABD robotaksi pazarındaki rekabeti artırıyor. Alphabet'in Waymo'su birçok şehirde ücretli sürücüsüz ulaşım sunarken, Tesla da robotaksi hizmetini devreye almış durumda. Zoox, NHTSA'dan federal düzenlemelerden muafiyet alan ilk otonom araç çağırma şirketi oldu; bu, sıfırdan robotaksi geliştiren firmalar için dönüm noktası. Ancak izin, yıllık en fazla 2.500 araçla sınırlandırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi