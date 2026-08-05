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Dur durak bilmiyor! Talisca’dan 3 maçta 3 gol

Dur durak bilmiyor! Talisca’dan 3 maçta 3 gol
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Sturm Graz karşısında da golünü attı ve bu sezonki 3 resmi maçta da ağları buldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Sturm Graz’ı 2-0 mağlup etti. 

TALISCA'DAN ŞIK BİR GOL

Sarı-lacivertlileri öne geçiren gol, 10. dakikada Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’dan geldi. Kerem Aktürkoğlu’nun pasında sırtı dönük topla buluşan tecrübeli oyuncu, yüzünü kaleye dönüp sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

3 MAÇTA 3 GOL

Böylelikle Fenerbahçe’nin bu sezonki ilk 3 resmi maçında da sahne alan Talisca, gollerini sürdürdü. 32 yaşındaki hücumcu, 3 maçta 3 gole ulaştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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