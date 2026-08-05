Singapur'da Trafik Yasaları Sertleşti

Singapur'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni yasalar kabul edildi. Parlamento, Ağustos ayında geçirdiği yasal düzenlemeyle alkollü araç kullanma limitlerini yarıdan fazla düşürdü ve ilk kez suç işleyenlere hapis cezası öngörüldü.

Yeni Trafik (Çeşitli Değişiklikler) Yasası, sürücülerin araçlarını kasten başkalarını tehlikeye atmak amacıyla kullanmalarını ayrı bir suç olarak tanımlıyor. Ayrıca, araç hareket halindeyken telefonu sadece elde tutmak bile suç sayılacak.

Yasal değişiklikler, trafik ölümlerinin 2025'te son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla geldi. Yetkililer, cezaları caydırıcılığı artırmak için bu adımları attıklarını belirtiyor.

Alkol limitleri, nefes testinde 35 mcg'den 15 mcg'ye, kan testinde ise 80 mg'dan 30 mg'a düşürüldü. İlk kez yakalanan yüksek alkollü sürücüler için hapis cezası rehberi hazırlanacak. Trafik polisleri artık yeni nefes testi cihazıyla yolda daha doğru ölçüm yapabilecek.

Kasti tehlike oluşturma suçunun cezası, ölüm veya ağır yaralanma durumunda 15 yıla kadar hapis, para cezası ve ömür boyu ehliyet iptali olabilecek. Tehlikeli ve dikkatsiz araç kullanma cezaları da artırıldı.

Telefon kullanımıyla ilgili yeni düzenleme, sürücünün aracı kullanırken telefonu elinde tutmasını bile suç sayıyor. İlk ihlalde 6 aya kadar hapis ve 1.000 dolar para cezası öngörülüyor. Ancak sabit tutucu kullanımı ve duraklamış araçta telefon tutmak serbest.

Yetkililer, yalnızca yasalarla değil, tüm yol kullanıcılarının dikkatli ve sabırlı olmasıyla trafik kazalarının önlenebileceğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi